Ο Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ σε εκτελεσμένες βολές και ισοφάρισε τις εύστοχες! (pic)

Οι Μπακς προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τις ήττες και να πορευτούν σε έναν νέο δρόμο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγαίνει μπροστά και με σπουδαίες εμφανίσεις δείχνει αυτόν τον δρόμο. Κάνει σπουδαία δουλειά και μάλιστα έχει βελτιωθεί σε όλους τους τομείς. Ακόμα και στις βολές, που τα τελευταία ματς δείχνει τι έχει καταφέρει.

Κόντρα στους Κινγκς παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι πήρε όσα σφυρίγματα άξιζε και με αυτόν τον τρόπο έκανε ρεκόρ σε βολές, εκτελώντας 24 και ευστόχησε σε 19, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ.

Giannis Antetokounmpo attempted 24 free throws tonight, the most in a game in his career.

He made 19 of them, tied for the most in a game in his career. pic.twitter.com/tftCHzVokE

