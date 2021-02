Οι αριθμοί των KD, Χάρντεν, Ίρβινγκ συγκρίνονται μόνος με εκείνους του Πέτροβιτς! (pic)

Το ρίσκο που πήραν οι Νετς φέτος ήταν μεγάλο. Η ομάδα του Μπρούκλιν έκανε μια ομάδα τους Ίρβινγκ, Ντουράντ και Χάρντεν και οι τρεις, παρά τα όσα ακούν, φαίνεται να βρίσκουν ισορροπίες και να συνεχίζουν δυναμικά τον δρόμο τους.

Η τριάδα των σούπερ σταρ έχει τουλάχιστον 20+ πόντους, με 50% στο σουτ, 40% στο τρίποντο και 85% στις βολές. Ο μοναδικός που έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο είναι μόνος ο τεράστιος, Ντράζεν Πέτροβιτς, την σεζόν 1992-93.

Οι Νετς τόλμησαν και για την ώρα φαίνονται να μετρούν κέρδη.

Kevin Durant, Kyrie Irving & James Harden are all averaging 20+ PPG and shooting at least 50% FG, 40% 3P and 85% FT this season.

Only one Brooklyn Nets player has ever put up these numbers in a season, Dražen Petrović in 1992-93.

(h/t @ESPNStatsInfo) pic.twitter.com/xhkkeFstuF

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) February 22, 2021