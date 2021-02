ΛαΒίν: Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει All Star; (poll & vids)

Οι Μπουλς αποτελούν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν, παλεύοντας για μια θέση που θα τους οδηγήσει στα playoffs.

Σε αυτόν τον αγώνα, μπροστάρης είναι ο φοβερός και τρομερός Ζακ ΛαΒίν που κάνει τη σεζόν της ζωής του και... φλερτάρει με το πρώτο του All Star Game.

Το gazzetta.gr γράφει για τον γκαρντ του Σικάγο που έχει ωριμάσει και είναι απλά ένας απίθανος dunker που τρελαίνει κόσμο με τις πτήσεις.

Δούλεψε και βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς.

Η αλήθεια είναι πως έχει βρεθεί σε All Star Game, αλλά ποτέ στο ματς των μεγάλων, εκεί που κοντράρονται οι κορυφαίοι του ΝΒΑ

Τον ΛαΒίν τον έχουμε θαυμάσει σε διαγωνισμούς καρφωμάτων, εκεί όπου έχει κλέψει την παράσταση και έχει βγει νικητής 2 φορές.

Μας έχει χαρίσει και ένας από τους κορυφαίους διαγωνισμούς της ιστορίας μαζί με τον Άαρον Γκόρντον.

Ωστόσο φέτος θέλει να παίξει στο ματς των κορυφαίων. Και με τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής, μπορούμε να πούμε πως το δικαιούται.

Ο Ζακ είναι 6ος σκόρερ της λίγκας με 28.9 πόντους, ενώ μετρά 5.5 ασίστ και 5,1 ριμπάουντ μέσο όρο. Σουτάρει με 42.9 τρίποντα και 51.8% στα δίποντα, ενώ οι Μπουλς βρίσκονται στην 9η θέση της Ανατολής.

To παιχνίδι του έχει ωριμάσει σε όλους τους τομείς, πλέον είναι ένας ολοκληρωμένος σταρ της λίγκας και δεν έμεινε μόνο στο ότι ήταν ένας εξαιρετικός dunker.

Δούλεψε, μόχθησε, πάλεψε και πλέον είναι το μεγάλο όνομα στους Μπουλς, ο απόλυτος ηγέτης τους.

Zach LaVine dropped 281 points in his last eight games:

• 38 Pts

• 30 Pts

• 37 Pts

• 30 Pts

• 26 Pts

• 46 Pts

• 35 Pts

• 39 Pts

The only other Bull with that many points in an 8-game span is MJ. pic.twitter.com/RPTYG95kMK

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 21, 2021