Αντετοκούνμπο: «Όταν αρχίσουμε να κερδίζουμε, κανείς δεν θα θέλει να χάσει ξανά» (vid)

Η νίκη ήταν περισσότερο... ευρωπαϊκή. Με τους Μιλγουόκι Μπακς να παίζουν άμυνα και να κρατάνε την Οκλαχόμα στους 85 πόντους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άλλαξε το... τροπάριό του. Όπως ήταν ψύχραιμος μετά τις πέντε σερί ήττες. ήταν ψύχραιμος και έπειτα από την επικράτηση επί των Θάντερ.

«Πρέπει να μένουμε πιστοί στο πλάνο μας, είτε χάνουμε, είτε κερδίζουμε. Το πλάνο μας είναι να δημιουργήσουμε καλές συνήθειες. Να ανταποκρινόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι και όταν θα αρχίσουμε να ρολάρουμε, θα αισθανθούμε πολύ καλά. Αυτό που αισθανόμαστε τώρα, θα είναι παρελθόν. Και κανείς δεν θα θέλει να επιστρέψουμε σε αυτό (σ.σ.: εννοώντας στις ήττες)», εξήγησε ο Αντετοκούνμπο.

Και συνέχισε: «Αντιδράσαμε καλά. Πρέπει να είμαστε μαζί, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να μένουμε πάντα πιστοί στο πλάνο μας και να δημιουργήσουμε συνήθειες. Ανταποκριθήκαμε καλά απέναντι στην Οκλαχόμα, ειδικά στην άμυνα.

Από τα τελευταία έξι ματς, κερδίσαμε το ένα. Να το απολαύσουμε, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Επόμενος αντίπαλός μας είναι το Σακραμέντο, που είναι μία καλή ομάδα και θα πρέπει να ανταποκριθούμε όχι για 36 λεπτά, αλλά για 48».

Ο Giannis αναζήτησε ονομαστικά έναν από τους ρεπόρτερ των Μπακς, τον Ματ Βελάσκεζ. Με τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στη συνομιλία να τον ενημερώνουν ότι άλλαξε επάγγελμα! Και μετακόμισε στην Ιντιάναπολις με τη σύζυγό του. «Εχει νέα δουλειά; Μας άφησε; Χωρίς να μας πει τίποτα; Γαμώτο Ματ, νόμιζα ότι ήμασταν πιο κοντά», αποκρίθηκε, πάντα με μεγάλη δόση χιούμορ.

"Win or lose, we have to always stick to the game plan. The game plan is to build good habits. Keep responding game by game, and once we start rolling, we’re gonna feel really good." pic.twitter.com/oysrorkH9w

