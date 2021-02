Βρισκόμαστε στο 2015. Σε ένα συνέδριο τεχνολογίας. Στη σκηνή βρίσκεται ο επίτιμος καλεσμένος Μαρκ Κιούμπαν. Η κοπέλα που βρίσκεται δίπλα του, τον ενημερώνει πως οι υπεύθυνοι του συνεδρίου τον επέβαλλαν πρόστιμο $15.000 επειδή ξεστόμισε ένα «γ@μ... το».

Ο Κιούμπαν ενημερώθηκε πως τα χρήματα θα καταλήξουν σε μία φιλανθρωπία. Τότε ο ζάμπλουτος Αμερικανός αναρωτήθηκε, αν το πρόστιμο θα διπλασιαστεί, αν το επαναλάβει.

«Δηλαδή θέλεις να δώσεις $30.000;», διερωτήθηκε η παρουσιάστρια. «Γ@μ... το», ήταν η απόκτηση του ιδιοκτήτη των Ντάλας Μάβερικς.

Μία βλάσφημη ατάκα, όλη η ζωή του...

Στην American Airlines Arena, ο Μαρκ Κιούμπαν έχει το δικό του δωμάτιο. Κάτι που μοιάζει περισσότερο με... καταφύγιο. Γεμάτο από πολλές και μεγάλες τηλεοράσεις, σε μία γωνία μερικές μπάλες, υπογεγραμμένες από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Τζούλιους Έρβινγκ και φυσικά η μεγάλη προσωπικότητα του Κιούμπαν!

Τα λεφτά, πλέον, δεν αποτελούν πρόβλημα. Κάποτε ήταν. Ο Κιούμπαν και η παρέα του, περίμεναν με αγωνία την προσφορά ενός σούπερ μάρκετ, το οποίο τα μεσάνυχτα μείωνε την τιμή μιας σαλάτας με κοτόπουλο κατά 2 δολάρια και κάτι σεντς. Όλοι έπαιρναν προμήθειες για ημέρες.

Πριν από 21 χρόνια, ο Κιούμπαν έδωσε $285 εκατομμύρια στον Ρος Περό Τζούνιορ για να αποκτήσει τους Ντάλας Μάβερικς. «Μάλλον έδωσα καμιά κατοσταριά εκατομμύρια παραπάνω», έχει παραδεχτεί ο Κιούμπαν.

Μικρό το κακό, αφού πλέον οι «Μαβς» αξίζουν $2.3 δισεκατομμύρια, η 6η πλουσιότερη ομάδα σε ολάκερο του ΝΒΑ.

Ο Κιούμπαν έχει απασχολήσει αρκετές φορές με τα καμώματά του. Το τελευταίο αφορά την παύση του ύμνου των ΗΠΑ στις αναμετρήσεις των Μάβερικς.

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς έχει μάθει να ακούει τους συνεργάτες του. Και τους υπαλλήλους του. Κάθε λογής.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Μάβερικς απασχολούσαν – προτού γίνει μόδα ένας μεγάλος πάγκος - τους διπλάσιους βοηθούς από τις άλλες ομάδες! Και ο Κιούμπαν φρόντιζε να σπαταλάει περισσότερα χρήματα για την επαγγελματική επιμόρφωση των υπαλλήλων του, σε σχέση με εκείνους που την χρειάζονταν για να ακμάσει η ομάδα: τους παίκτες του!

Ο Κιούμπαν κάποτε φρόντιζε να... ταλαιπωρεί το ΝΒΑ. Αναλάμβανε τον ρόλο του γελωτοποιού και του βασιλιά, την ίδια στιγμή. Πλέον και χωρίς υπερβολή ο Μαρκ Κιούμπαν ελέγχει το ΝΒΑ.

Τα παλιά χρόνια, εκείνα που ο Ντέιβιντ Στερν ήταν ο κομισάριος, ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς αποτελούσε το αντίπαλο δέος του. Κάθε φορά στις συναντήσεις των ιδιοκτητών, όλα γύριζαν γύρω από τους δύο.

Πλέον, με τα 2/3 της λίγκας να έχουν αλλάξει ιδιοκτησία, ο Κιούμπαν είναι ένας από τους παλιότερους ιδιοκτήτες. Και «Αν δεν μιλήσω εγώ, τότε ποιος θα μιλήσει;». Το θέμα είναι πως δεν μιλάει μόνο. Έχει ιδέες και τις εκθέτει. Απεχθάνεται την ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων και λατρεύει εκείνη της επέκτασης του ΝΒΑ (με διάφορα άλλα τουρνουά) για όλη τη σεζόν.

Η σχέση του με το ΝΒΑ δεν ήταν πάντα όπως τώρα. Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει – κατόπιν υπερβολής - ότι ο Κιούμπαν... έχτισε τη λίγκα με τα πρόστιμά που δέχτηκε. Έχει υπολογιστεί πως έχει πληρώσει παραπάνω από $3 εκατομμύρια! Το τελευταίο, ύψους $500.000, αφορούσε αρνητικά σχόλια κατά των διαιτητών, σε μία αναμέτρηση των Μάβερικς.

Η σχέση του με τους διαιτητές είναι εκρηκτική. Μοιάζει να συμμερίζεται, χωρίς να είναι απαραίτητα έτσι, το μένος που είχε γι' αυτούς ο άρχοντας των τεχνικών ποινών, Ρασίντ Ουάλας. Φαντάζεστε και τους δύο, μαζί, στους Ντάλας;

Ο Κιούμπαν έχει μένος με τους διαιτητές. Το έχει εκδηλώσει πολλές φορές. Με άσχημο τρόπο. Αυτό είναι ένα κουσούρι που δεν θα αποχωριστεί ποτέ.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας διαθέτει χρήματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να ξοδέψει σε αυτή τη ζωή. Κάνει ό,τι μπορεί για να αποκτήσει περισσότερα. Μία από τις επενδύσεις του είναι οι Μάβερικς. Ο Κιούμπαν δεν τσιγκουνεύεται τα χρήματα. Από την πρώτη στιγμή η ομάδα του απέκτησε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Τα αποδυτήρια απέκτησαν ατομικά DVD players και οι πετσέτες ήταν από τις εξαιρετικά ακριβές.

Μία πανούργα κίνηση για να καλοπιάσει τους παίκτες του, αλλά και να δείξει στους αντίπαλους τι μπορούν να έχουν, αν διαλέξουν το Ντάλας, κάποια στιγμή στην καριέρα τους.

Η δεύτερη οικογένειά του. Ο Ρικ Καρλάιλ είναι στον πάγκο από το 2008. Ο Ντιρκ Νοβίτσκι ολοκλήρωσε την καριέρα του στο Ντάλας. Ως πρωταθλητής. Υποχρεώνοντας τον Κιούμπαν να θεσπίσει τον... κανόνα πως ο Γερμανός δεν πρόκειται ποτέ των ποτών να δοθεί ως αντάλλαγμα.

Τι και αν η σχέση τους ξεκίνησε ένα ξεγυρισμένο «άντε γ@μ...» από τον Ντιρκ στο... αφεντικό του, όταν του έκανε μία παρατήρηση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Το ίδιο έγινε με τον Τζει Τζέι Μπαρέα.

Ο Μαρκ Κιούμπαν δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ εκείνο το πρωτάθλημα. Το τρόπαιο «Larry O'Brian» που δεν αποχωρίστηκε ακόμη και όταν – μετά τα πανηγύρια – θέλησε να πάει στην τουαλέτα.

Η φωτογραφία είναι πλέον θρυλική. Όπως και ο Μαρκ Κιούμπαν.

Working to get right back to this spot pic.twitter.com/GMn1Uwel9D

— Mark Cuban (@mcuban) June 12, 2013