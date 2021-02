«O Λίλαρντ έπρεπε να είναι βασικός και όχι ο Ντόντσιτς, τον Dame τον φοβούνται όλοι!» (vid)

Media και παίκτες στήριξαν τον Λίλαρντ, αλλά ο κόσμος ήθελε Ντόντσιτς και έτσι ο Σλοβένος έφαγε τη θέση του βασικού στο All Star Game από τον ηγέτη των Μπλέιζερς.

Το θέμα συζήτησαν στην εκπομπή του TNT, οι Σακίλ Ο'Νίλ και Κένι Σμιθ, αναφέροντας πως ο Dame είναι ο πιο... τρομακτικός παίκτης στη λίγκα και θα έπρεπε να είναι βασικός.

Ο Diesel τόνισε πως όλοι οι αντίπαλοι φοβούνται τον Λίλαρντ, ενώ ο Κένι Σμιθ ανέφερε πως επειδή μετρά ποιος είναι πιο δημοφιλής θα είναι starter ο Λούκα. Σε αντίθεση περίπτωση θα ήταν ο Λίλαρντ, ο οποίος είναι ο πιο τρομακτικός.

The TNT crew’s full discussion about Luka vs. Dame as the second starting guard in the West:

Kenny Smith: “Popularity contest, Luka's going to win, but like Shaq said, the most feared man in basketball right now is Damian Lillard."

https://t.co/jqk0t32tzf pic.twitter.com/0UMkGBwNqh

— Callie Caplan (@CallieCaplan) February 19, 2021