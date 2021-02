Για 5η σερί σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στο All Star Game, ενώ μετά από 2 χρονιές ως αρχηγός, φέτος του πήρε τη θέση ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο Greek Freak μας έχει προσφέρει αρκετές μαγικές φάσεις στα προηγούμενα All Star Game και οι Μπακς τα μάζεψαν, φτιάχνοντας ένα όμορφο video.

Απολαύστε τον ηγέτη του Μιλγουόκι στα καλύτερα του

The best of The Greek Freak at @NBAAllStar!! pic.twitter.com/DEmjFRF4Oj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 19, 2021