Έιντζ: «Προφανώς το ρόστερ των Σέλτικς δεν είναι καλό, κατηγορήστε εμένα»!

Οι Σέλτικς έχουν ρεκόρ 14-14, φιγουράρουν στην 5η θέση της Ανατολής και ο Ντάνι Έιντζ κλήθηκε να σχολιάσει την πορεία της Βοστόνης στη regular season.

«Το ρόστερ μας προφανώς δεν είναι καλό. Αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να κατηγορήσετε… Αυτός είναι ο Ντάνι Έιντζ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και general manager των Σέλτικς, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εικόνα που δείχνουν οι «Κέλτες».

Danny Ainge says he's to blame for Boston's 14-14 start. pic.twitter.com/6ES2MUhsRh

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 18, 2021