ΝΒΑ: Ο Ρίβερς την… είπε σε δημοσιογράφο που άραζε στο κρεβάτι του! (vid)

Οι Σίξερς προηγήθηκαν ακόμα και με 29 πόντους κι εν τέλει επικράτησαν των Ρόκετς με σκορ 118-113, έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τον Τζοέλ Εμπίντ (31π.) και ανεβαίνοντας στο 19-10 στην κατάταξη.

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντοκ Ρίβερς απάντησε εξ αποστάσεως στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.

Μόνο που ένας εξ αυτών, ήταν στο κρεβάτι του για να ακολουθήσει ο εξής απολαυστικός διάλογος, πριν ξεσπάσουν άπαντες σε γέλια!

- «Είσαι στο κρεβάτι σου αυτή τη στιγμή»;

- «Κάθομαι στο κρεβάτι μου, ναι…»

- «Χριστέ μου»!

Doc Rivers called out a reporter for laying in bed during a press conference

