Τζαζ: Μπορεί λίγοι να τους πιστεύουν, αλλά το 20/21 μιλάει από μόνο του! (pic)

Κάθε δυο ημέρες έχουμε σχεδόν την ίδια κουβέντα, την φετινή σεζόν, αφού οι Τζαζ μας αναγκάζουν. Η ομάδα από την Γιούτα, παίζει το καλύτερο μπάσκετ του ΝΒΑ αυτή την στιγμή και αυτό μεταφράζεται και στο καλύτερο ρεκόρ της λίγκας.

Κόντρα στους Κλίπερς πήραν ακόμα μια μεγάλη νίκη με 114-96 και αυτή ήταν η ένατη στην σειρά. Συνεχίζουν κόντρα σε όλους και σε όλα να έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 24-5 και έχουν το εξωφρενικό 20/21 στα τελευταία τους παιχνίδια.

Την περασμένη αγωνιστική ένα στατιστικό τους συγκρίθηκε με εκείνο των Μπουλς του '96 και στα σχόλια υπήρξαν αντιδράσεις. Οι Τζαζ μπορεί να μην είναι η πιο εμπορική ομάδα του ΝΒΑ, αλλά ξεκάθαρα είναι η πιο καλή ομάδα του ΝΒΑ. Η διάρκεια είναι κάτι που θα μπει στο κάδρο όσο περνάει ο καιρός, αλλά για την ώρα η ομάδα της Γιούτα παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ και φυσικά νικάει. Έχει χάσει μόλις 5 φορές όλη την σεζόν και αυτό τα λέει όλα.

Όλοι γι' αυτό προσπαθούν, αλλά κανείς δεν τα έχει καταφέρει. Οι Τζαζ βγάζουν ποιότητα, έλλειψη κακού εγωισμού, διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι και αυτό τους ξεχωρίζει. Μέχρι να δείξουν κάτι διαφορετικό, η αποθέωση μόνο τους αξίζει.

BEST RECORD IN THE NBA (24-5) & HAVE WON 20 OF THEIR LAST 21 GAMES.

UTAH JAZZ KEEP ON WINNING.

Rudy Gobert: 23 PTS, 20 REB, 8/12 FGM ‼️ pic.twitter.com/LQOaEthsKL

