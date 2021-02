Γιανγκ: Θύμισε ΛεΜπρόν, Ντουράντ και Σακίλ με την 40άρα! (pic & vid)

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις ο σταρ των Χοκς.

Ο Γιανγκ μέτρησε 40 στη νίκη της ομάδας του επί των Σέλτικς, έτσι κατάφερε να μπει σε μια ξεχωριστή λίστα.

Πλέον είναι ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με τουλάχιστον 15 40άρες στην ηλικία των 22 ή μικρότερος. Οι άλλοι 4 είναι ο ΛεΜπρόν, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Σακίλ Ο'Νίλ και ο Ρικ Μπάρι.

Trae Young finished with 40 pts tonight in a win vs the Celtics.

He is the 5th player in NBA history to record at least 15 career 40-point games at the age of 22 or younger joining Rick Barry, LeBron James, Kevin Durant & Shaquille O'Neal pic.twitter.com/aWOjfJNI5x

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 18, 2021