Οι Κινγκς ζητούν την τιμωρία του Βαλαντσιούνας για σκληρό φάουλ (vid)

Ο Τσιμέζι Μέτου χτύπησε στον καρπό του και θα λείψει για περίπου ένα μήνα από τις υποχρεώσεις των Κινγκς.

Ο προπονητής της ομάδας του Σακραμέντο κατηγόρησε ευθέως τον Γιόνας Βαλαντσιούνας για αυτό αφού θεωρεί πως ο τραυματισμός προκλήθηκε από βάναυσο φάουλ του σέντερ των Γκρίζλις.

Ο Νιγηριανός κάρφωσε στο πρόσωπο του Βαλαντσιούνας και ο Λιθουανός αντέδρασε πετώντας κάτω στο παρκέ.

Οι Κινγκς περιμένουν το ΝΒΑ να τιμωρήσει τον Βαλαντσιούνας για αυτή του την κίνηση.

Δείτε το βίντεο...

Valanciunas wasn't having it after Metu dunked on him. pic.twitter.com/ET2b2JSgPr

— SportsCenter (@SportsCenter) February 15, 2021