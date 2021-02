Κακά μαντάτα για τη Μινεσότα. Οι Τίμπεργουλβς θα αναγκαστούν να πορευτούν χωρίς τον Ράσελ για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.

Ο γκαρντ τους θα υποβληθεί σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

D'Angelo Russell will undergo arthroscopic surgery on his left knee to remove a "loose body" and is expected to miss 4-6 weeks, per @wojespn pic.twitter.com/AL8E6EckMk

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2021