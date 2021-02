Νετς: Δεν είχαν επιστρέψει ποτέ από τους -21 πόντους! (pic)

Απίθανη επιστροφή έκαναν οι Νετς κόντρα στους Σανς, αφού έχαναν με 21 πόντους στο ημίχρονο και τελικά κατάφεραν να πάρουν την νίκη με 128-124.

Η ομάδα του Μπρούκλιν έγραψε πραγματική ιστορία, αφού αυτό είναι το μεγαλύτερο comeback της ιστορίας τους, από το 1976 που μπήκαν στο ΝΒΑ.

The Nets trailed by 21 points at halftime of tonight’s victory over Phoenix, marking the largest halftime comeback for the Nets since joining the NBA in 1976. pic.twitter.com/MuZNmPsWsZ

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 17, 2021