Μετά τον Ανουνόμπι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε τάπα και στον Σιακάμ, βάζοντας στοιχεία από... βόλεϊ. Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των Ράπτορς έκανε το ντράιβ και την ώρα που πήγε να αφήσει τη μπάλα στο καλάθι των «ελαφιών» πετάχτηκε ο Greek Freak και με κάτι που έμοιαζε και σε καρφί σε αγώνα βόλεϊ, σταμάτησε τον παίκτη των Καναδών.

Another block. Another "GIMME THAT!" pic.twitter.com/u2CxLT3pKs

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 17, 2021