Μπακς – Ράπτορς: Έκοψε το ρεύμα στον Ανουνόμπι ο Γιάνναρος (vid)

Είναι ο Ανουνόμπι, έχεις κάνει μια ωραία προσποίηση έξω από το τρίποντο και ετοιμάζεσαι με το ντράιβ σου να καρφώσεις θεαματικά στο αντίπαλο καλάθι. Όλα πηγαίνουν τέλεια για εσένα, αλλά δυστυχώς λογάριαζες χωρίς τον ξενοδόχο που στην προκειμένη ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Για την ακρίβεια ο Greek Freak δεν ήταν ξενοδόχος αλλά ηλεκτρολόγος και με μια εντυπωσιακή τάπα στην προσπάθεια του φόργουορντ των Ράπτορς για κάρφωμα του έκοψε το ρεύμα. Ας πρόσεχε...

A superstar who isn’t afraid to contest at the rim. pic.twitter.com/qRpsu470H2

