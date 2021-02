Μπακς – Ράπτορς: Εκπληκτικό spin move και κάρφωμα ο Γιάννης (vids)

Σοβαρή υποψηφιότητα για το σημερινό top-10 έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το ξεκίνημα του αγώνα των Μπακς με τους Ράπτορς. Ο Greek Freak που δεν μπήκε τόσο δυνατά στο ματς, ανέβασε στροφές και οι Καναδοί απλά τον κοιτούσαν όπως και στο καταληπτικό κάρφωμα με spin move που έκανε, αδειάζοντας δύο αντιπάλους του.

