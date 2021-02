Ξανά χωρίς Ίρβινγκ οι Νετς, εκτός από το ματς με τους Σανς

Η απουσία του Κέβιντ Ντουράντ ήταν γνωστή. Την τελευταία στιγμή προέκυψε και εκείνη του Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στην πλάτη του. Έτσι από τους Big Three των Νετς απέμεινε μόνο ο Τζέιμς Χάρντεν για την αναμέτρηση με τους Φίνιξ Σάνς (05:30).

Φέτος, ο Ίρβινγκ έχει αγωνιστεί σε 20 αγώνες του Μπρούκλιν και μετράει 28.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ.

Nets‘ Kyrie Irving is out tonight vs. Phoenix due to lower back tightness.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021