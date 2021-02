Οι Νικς δεν είναι πλέον χάλια και o Τζούλιους Ραντλ κάνει την διαφορά (pic & vids)

«Πως να κάνετε τον παίκτη σας έναν All Star...», σε αυτή την ερώτηση πρέπει να απαντήσει ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος κατάφερε και ανέβασε τον εαυτό του όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα φέτος να βλέπουμε στο παρκέ έναν πραγματικό ηγέτη.

Οι Νικς δεν μοιάζουν σε τίποτα, με όσα είχαμε δει τα τελευταία χρόνια από εκείνους και βασικός λόγος είναι ο Ραντλ. Στο παιχνίδι κόντρα στους Χοκς, οι Νικς νίκησαν με 123-112, με τον παίκτη τους να κάνει μυθική εμφάνιση με 44 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 7/13 τρίποντα. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της Νέας Υόρκης.

Με αυτή την επίδοση ο Ραντλ, έσπασε ένα αρνητικό σερί όπου οι Νικς για 183 παιχνίδια, δεν είχαν παίκτη με πάνω από 40 πόντους. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο τέτοιο σερί στο ΝΒΑ. Ο τελευταίος ήταν ο Τρέι Μπερκ, κόντρα στους Χόρνετς, τον Μάρτιο του 2018. Προσωπικά έσπασε και το δικό του ρεκόρ, που ήταν 35 πόντοι και πάλι με τους Νικς.

Οι συμπαίκτες του, μετά το τέλος του αγώνα, μαζεύτηκαν γύρω του και φώναξαν πως είναι ένας All Star. Μάλιστα ο Μπαρετ σχολίασε, «Τι άλλο πρέπει να κάνει; Ο τύπος είναι All Star».

Ο Ραντλ, μετά από χρόνια στους Λέικερς, πήγε στους Πέλικανς και από εκεί στην Νέα Υόρκη. Φέτος όμως έχει αλλάξει επίπεδο. Νιώθει την εμπιστοσύνη του οργανισμού και αυτό βγαίνει στο παρκέ. Ηγείται και οδηγεί μια ομάδα, που δεν έχει πολλά να χάσει και αυτό βγαίνει στο παρκέ, αφού παίζει με αυτοπεποίθηση και προσφέρει σε όλους τους τομείς. Έχει 23,1 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ και είναι ο βασικός ηγέτης, σε μια ομάδα που με το σπαθί της είναι στην 6η θέση της Περιφέρειας.

"If this man is not an All-Star, there's a problem."

Julius Randle's teammates got in on the postgame interview after he dropped 44 in a win pic.twitter.com/IATz3X5TFq

— ESPN (@espn) February 16, 2021