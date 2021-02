Η μετακίνηση του Τζέιμς Χάρντεν στο Μπρούκλιν άλλαξε τα δεδομένα και τις ισορροπίες, όχι μόνο στην Ανατολή αλλά σε ολόκληρη τη λίγκα, εκτοξεύοντας το επιθετικό ταλέντο των Νετς που έκαναν all in για το πρωτάθλημα. Η Big Three των Ντουράντ, Ίρβινγκ, Χάρντεν σημαδεύει εξ αρχής το δαχτυλίδι, με δεδομένο ότι οι Νετς έχουν στο ρόστερ τους τρία… πυρηνικά όπλα που κλήθηκαν να βρουν χημεία με στόχο να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής.

Κόντρα στο Σακραμέντο ο Ίρβινγκ ήταν on fire μετρώντας 40 πόντους, ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε triple double με 29 πόντους, 14 ασίστ και 13 ριμπάουντ, ο Τζεφ Γκριν κατέκτησε την κορυφή του Top-10 με ένα τρομερό κάρφωμα ενώ οι Νετς μέτρησαν συνολικά 27/47 τρίποντα (57.4%). «Αυτός, ακριβώς ήταν ο στόχος εδώ… Το ίδιο το παιχνίδι. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να βγεις εκεί έξω και να βοηθήσεις, ό,τι και αν χρειαστεί. Ο καθένας στους Νετς έχει αυτή τη νοοτροπία. Τη νοοτροπία μιας ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Μούσιας».

Ο Χάρντεν, λοιπόν τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 14 ασίστ. Ήταν το πέμπτο triple-double μετά την ανταλλαγή του στους Νετς. Μάλιστα, έχει ήδη τα περισσότερα triple-doubles με 20+ πόντους στην ιστορία του οργανισμού, ξεπερνώντας τον Τζέισον Κιντ! Από την πλευρά του, ο Καϊρί Ίρβινγκ είχε 40 πόντους με 15/22 σουτ εντός πεδιάς και 9/11 τρίποντα, συν 3 ασίστ. Το… εξωπραγματικό της υπόθεσης έχει να κάνει πως οι 112 από τους 136 πόντους του Μπρούκλιν πέρασαν από τα χέρια των Ίρβινγκ – Χάρντεν σύμφωνα με το ESPN Stats & Information!

«Σαν να βλέπεις ταινία! Για την ακρίβεια, σαν να βλέπεις ένα show στην τηλεόραση! Μερικές φορές ξεχνάω ότι βρίσκομαι στο παρκέ μαζί του. Είναι ένας από τους λόγους που βρίσκομαι εδώ» εξήγησε ο Χάρντεν για τον Uncle Drew. «Είναι σαν ένας μάγος με την μπάλα. Αγαπώ να βλέπω τον Καϊρί να παίζει» τόνισε από την πλευρά του ο Τζεφ Γκριν!