Οι Νετς υπέγραψαν τον Ρόμπερσον, για να... μαζέψουν την άμυνα τους! (pic)

Οι Νετς είδαν τι δεν πάει καλά, μετά την απόκτηση του Χάρντεν και προσπαθούν να κάνουν κινήσεις, για να φτιάξουν τα κακώς κείμενα. Η άμυνα των Νετς δεν λειτουργεί καλά και αποφάσισαν να προσθέσουν έναν παίκτη που θα μπορέσει να δώσει κάτι σε αυτό το κομμάτι.

Το Μπρούκλιν υπέγραψε τον Αντρέ Ρόμπεσον. Ήθελαν βάθος στην άμυνα τους, βοήθεια σε αυτό το κομμάτι και πήραν έναν παίκτη που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Έχει αγωνιστεί για 6 χρόνια στους Θάντερ, υπήρξε ξανά συμπαίκτης με τον Ντουράντ και έχει μπει και στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της λίγκας.

Andre Roberson’s deal with the Brooklyn Nets is a one-year, non-guaranteed deal, a league source told @hoopshype. He played six seasons with the OKC Thunder, was a teammate of Kevin Durant, and made an NBA All-Defensive Team. https://t.co/DYIyIPhs9U

— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 16, 2021