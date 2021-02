ΝΒΑ: Οι επιδόσεις του Κάρι θυμίζουν Τζόρνταν! (pic)

Οι Ουόριορς ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Καβαλίερς με 129-98 και ανέβηκαν στο 15-13 στην κατάταξη ενώ μετά το τέλος του ματς, ο Ντρέιμοντ Γκριν ξέσπασε κατά της λίγκας, ζητώντας από το ΝΒΑ να προστατεύσει τους παίκτες με αφορμή την περίπτωση του Αντρέ Ντράμοντ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Στεφ Κάρι συνεχίζει με τη βελόνα στο κόκκινο, σκοράροντας 36 πόντους με 3/3 βολές, 6/7 δίποντα και 7/11 τρίποντα, έχοντας ακόμα 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ και μόνο 1 λάθος στα 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Πλέον μετράει 25+ πόντους με μίνιμουμ 50% εντός πεδιάς σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια. Ο τελευταίος γκαρντ που πέτυχε ανάλογη επίδοση ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν, έχοντας 11 σερί ματς τη σεζόν 1995-96.

Stephen Curry has scored 25+ points on 50% shooting or better in 10 straight games.

The last guard to do this was Michael Jordan (11 straight in 1995-96). pic.twitter.com/ag9tu3jgb8

— NBA History (@NBAHistory) February 16, 2021