Ουέστμπρουκ: Επιτέλους συνδύασε triple double με νίκη των Ουίζαρντς! (pic)

Οι Ουίζαρντς επικράτησαν των Ρόκετς, με τον Ουέστμπρουκ να έχει 16 πόντους με 15 ασίστ και 13 ριμπάουντ.

Έτσι o Russ σταμάτησε το αρνητικό σερί που έτρεχε και στο οποίο έκανε triple double, αλλά η ομάδα του έχανε.

Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ. Επιτέλους απαλλάχθηκε από αυτό ο γκαρντ των μάγων.

Russell Westbrook finished with 16 pts, 15 ast & 13 rebs tonight in a win vs the Rockets.

He snapped a 7-game losing streak in games where he recorded a triple-double. That was the longest individual losing streak in NBA history h/t @EliasSports pic.twitter.com/BKmn48uXwH

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 16, 2021