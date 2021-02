Με 24 πόντους,17 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 μπλοκ και 3 κλεψίματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των Μπακς στην ήττα με τους Θάντερλ

Τα καλύτερα του Γιάννη:

The MVP notched his fourth triple-double of the season:

24 PTS | 17 REB | 10 AST | 3 BLK | 3 STL pic.twitter.com/5jqwjTJ48k

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 15, 2021