ΝΒΑ: To ιστορικό triple double του Μπερντ με το... αριστερό χέρι! (vid)

Ο Larry Legend ήθελε να σκοράρει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους με το... αριστερό χέρι!

Και ας έπαιζε η ομάδα του χωρίς τον τραυματία -τότε- Κέβιν Μακ Χέιλ! Ο λόγος; «Φυλάω το δεξί μου χέρι για τους Λέικερς» είχε πει τότε ο Λάρι Μπερντ και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δικαιώθηκε πανηγυρικά!

Στο επονομαζόμενο «lefty game» οδήγησε τη Βοστώνη στη νίκη με 120-119 στην παράταση, σκοράροντας και το νικητήριο καλάθι για τους Σέλτικς μπροστά από τον Κέρσεϊ.

Βέβαια δεν χρησιμοποίησε μόνο το αριστερό χέρι, ωστόσο πέτυχε 10 από τα 21 εύστοχα εντός παιδιάς με το... κακό του χέρι.

Συνολικά τελείωσε το ματς με «triple double» έχοντας 47 πόντους με 18/31 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 τάπες, αλλά και 8 λάθη.

Όσο για το ματς που ακολουθούσε με τους Λέικερς και για το οποίο... κρατούσε το δεξί του χέρι; Νέα νίκη των Σέλτικς με 105-99 και τον ίδιο να έχει 22 πόντους, 18 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

35 years ago today, Larry Bird was bored so he decided to play left-handed against Portland.

He finished with:

47 PTS, 14 REB, 11 AST

10 of 21 FG made lefty

Reporters asked him why he did this. His response?

"I'm saving my right hand for the Lakers." pic.twitter.com/hpbx9mMhIS

— BostonCelticsForever (@BostonCelts4eva) February 14, 2021