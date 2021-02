Τζαζ: Το στατιστικό που δείχνει την απόλυτη κυριαρχία τους! (pic)

Οι Μορμόνοι είναι η καλύτερη ομάδα στο ΝΒΑ και το έδειξαν και κόντρα στους Χιτ. Το σύνολο του Σνάιντερ επικράτησε με 112-94 και έφτασε στο 22-5. Οι Τζαζ έγιναν η 3η ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που επικρατούν σε 16 ματς με διψήφια διαφορά σε εύρος 19 ματς.

Με αυτόν τον τρόπο μπήκαν στη λίστα που υπάρχουν οι Καβς του 2009 και οι Μπακς του 1971.

Μπορούν να πάνε όλο τον δρόμο μέχρι το πρωτάθλημα;

According to @EliasSports the Utah Jazz are the 3rd team in NBA history to record 16 double-digit wins over a 19-game span within a season.

They join the 2008-09 Cavaliers and 1970-71 Bucks. pic.twitter.com/GPMR1FBfda

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 14, 2021