ΛεΜπρόν και Κούζμα... τερμάτισαν το flopping και δέχθηκαν προειδοποίηση από το ΝΒΑ! (pic)

Θα πρέπει να σταματήσουν λιγάκι το flopping οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιλ Κούζμα.

Οι 2 παίκτες των Λέικερς το πήγαν σε άλλο επίπεδο κόντρα στο Μέμφις και το ΝΒΑ δεν έμεινε αμέτοχο.

Η λίγκα τους έστειλε προειδοποίηση για να μην επαναληφθούν παρόμοιες ενέργειες από τους 2 τους.

LeBron James and Kyle Kuzma both received warnings for violating the league's anti-flopping policy in last night's game vs. Memphis. pic.twitter.com/NWhWRJC98e

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2021