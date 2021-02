Γίνεται να χάσει αυτόν τον τίτλο MVP ο ΛεΜπρον; (pic & vid)

Τα λόγια είναι λίγο περιττά. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς στα 36 του χρόνια, στην 18η σεζόν του στο ΝΒΑ, με χρόνο ξεκούρασης ελάχιστο, σε μια ιδιαίτερη σεζόν, κάνει μυθικά πράγματα στο παρκέ. Ο ηγέτης των Λέικερς στα τελευταία πέντε παιχνίδια γράφει ιστορία με όσα δείχνει ότι μπορεί να κάνει.

Έχει παίξει παρατάσεις, παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά τίποτα από αυτά δεν μπορεί να τον κρατήσει πίσω. Στα 5 τελευταία ματς δεν έχει πέσει κάτω από 25 πόντους, ενώ κόντρα στους Γκρίζλις είχε 28 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Η ομάδα του μετρά 5 συνεχόμενες νίκες και είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κάποιος, πως μπορεί αυτός ο ΛεΜπρον να χάσει τον φετινό τίτλο του MVP. Είναι ηγέτης, είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζεται η ομάδα του, προσφέρει σε όλους τους τομείς και για την ώρα έχει το πακέτο του απόλυτου ηγέτη.

Coming off three straight OT games, the Lakers get their 7th W in a row

〰 AD: 35 Pts, 8 Reb

LeBron: 28 Pts, 9 Reb, 8 Ast and this dunk: pic.twitter.com/w230ZzRVSL

