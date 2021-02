Όταν σηκώνεται για τρεις ο Κάρι, μάλλον ξέρεις πως μόνο με θαύμα δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Αυτό σκέφτηκε και ο Τοσκάνο-Άντερσον.

Πάσαρε στον Στεφ που ήταν στημένος για τρεις και πριν καν σηκωθεί, ο Τοσκάνο άρχισε να πανηγυρίζει. Φυσικά το ηγέτης των Ουόριορς το... έσταξε.

Απολαύστε τη φάση

Steph’s teammate knew it was cash before he even passed it pic.twitter.com/TLYTcz46Gc

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2021