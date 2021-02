Αποκαλύφθηκαν και τα δεύτερα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το All Star Game του 2021 στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκέντρωσε μέχρι στιγμής 3.282.478 ψήφους και είναι 2ος στην Ανατολή πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ, ενώ βρίσκεται στην 4η θέση ολόκιληρου του ΝΒΑ πίσω από ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι.

Ο Greek Freak υπολείπεται περίπου 1.000.000 ψήφους από τον Ντουράντ, άρα είναι δύσκολο φέτος να τον δούμε αρχηγό.

Στην 5η θέση συναντάμε τον Τζοέλ Εμπίντ και στην 6η τον Νίκολα Γιόκιτς.

Στα γκαρντ της Ανατολής πρώτος με κάτι παραπάνω από 2.500.000 ψήφους είναι ο Μπράντλεϊ Μπιλ, ενώ τον ακολουθούν οι Ιρβινγκ και Χάρντεν.

Στην περιφέρεια της Δύσης μετά τον πρώτο Κάρι, βλέπουμε τους Ντόντσιτς και Λίλαρντ, ενώ άισθηση προκαλεί η παρουσία του Καρούσο στην 10η θέση των γκαρντ.

Πέρυσι πρώτοι σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα ήταν οι ΛεΜπρόν και Γιάννης, κάτι που τους επέτρεψε να είναι αρχηγοί των ομάδων στο All Star Game.

