Ράπτορς: Στην Τάμπα Μπέι τα εντός έδρας μέχρι το τέλος της σεζόν (pic)

Από το ξεκίνημα της σεζόν οι Ράπτορς δίνουν τα εντός έδρας ματς στην Τάμπα Μπέι και όχι στη φυσική τους έδρα, το Τορόντο λόγω των περιορισμών και της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊό στον Καναδά.

Οι Ράπτορς ανακοίνωσε την απόφαση της να συνεχίσει να παίζει τα εντός στην Τάμπα Μπέι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Άρα το Τορόντο θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μέχρι το ξεκίνημα της αγωνιστικού περιόδου 2021-22 για να δει ματς των Ράπτορς στην πόλη.

Because of ongoing border restrictions due to the COVID-19 pandemic and mindful of public safety measures in Canada, the team has decided they will continue to play their home games in Tampa for the remainder of the 2020-21 season.

