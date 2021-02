Αντετοκούνμπο: Μόνο οι Γιόκιτς και Ουέστμπρουκ τέτοια στατιστική με 40άρα! (pic)

Ο σταρ των Μπακς έκανε ματσάρα κόντρα στους Σανς, αλλά ήταν μοιραίος χάνοντας το σουτ νίκης. Παρόλα αυτά κατάφερε να γίνει ο 3ος παίκτης φέτος με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε ένα ματς.

Οι άλλοι 2 που το έκαναν αυτό ήταν οι Ράσελ Ουέστμπρουκ και Νίκολα Γιόκιτς. Δύο παίκτες που έχουν έφεση στο triple double.

Giannis Antetokounmpo is the 3rd player to have 40 points, 10 rebounds & 5 assists in a game this season; he joins Nikola Jokic & Russell Westbrook (once each) pic.twitter.com/3jnJBWdY3Q

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 11, 2021