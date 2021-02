All Star Game: «Σφήνα» στο ημίχρονο ο διαγωνισμός καρφωμάτων! (pic)

Το All Star Game θα γίνει στην Ατλάντα στις 7 Μαρτίου. Η είδηση δεν προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους παίκτες, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μα πρέπει να γίνει. Εκτός από τον αγώνα, το ΝΒΑ θέλει να βρει χρόνο και για τις άλλες εκδηλώσεις. Ουσιαστικά, το All Star θα γίνει μέσα σε λίγες ώρες, με τους παίκτες να καταφθάνουν στην Τζόρτζια το Σάββατο (6/3) και να αναχωρούν μόλις τελειώσει το ματς.

Το ΝΒΑ προσανατολίζεται να κάνει τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο ημίχρονο του αγώνα, ενώ αναζητεί που θα μπορέσει να χωρέσει τον διαγωνισμό τριπόντων και το διαγωνισμό ικανοτήτων.

The NBA is reportedly working toward a plan to hold the dunk contest at halftime of the All Star game https://t.co/cdE7lQWx6h

— Sports Illustrated (@SInow) February 10, 2021