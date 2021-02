Βούτσεβιτς: 3ος καλύτερος μπλοκέρ στην ιστορία των Μάτζικ, δεν... προλαβαίνει τον Σακίλ

Ο Μαυροβούνιος σέντερ μετράει ήδη 537 μπλοκ αφήνοντας πίσω του, τον Μπο Άουτλο, ο οποίος είχε μοιράσει 536 τάπες ως παίκτης των Ορλάντο Μάτζικ.

Βέβαια ο Βούτσεβιτς δεν πρόκειται να «σκαρφαλώσει» πιο ψηλά. Η λογική λέει ότι θα παραμείνει 3ος καλύτερος μπλοκέρ στην ιστορία των «Μάγων» καθώς χρειάζεται άλλες 287 τάπες για να φτάσει τον Σακίλ Ο' Νιλ στην δεύτερη θέση της λίστας (824 τάπες).

Στην κορυφή βρίσκεται ο Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Φλόριντα είχε «σταματήσει» 1.344 φορές τα σουτ των αντιπάλων του.

Last night @NikolaVucevic passed Bo Outlaw for 3rd all-time in blocked shots #MagicTogether pic.twitter.com/2E86eThsTK

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) February 10, 2021