Ο ορισμός της λέξης ασταμάτητος ήταν ο Ζακ ΛαΒίν στην πρώτη περίοδο του αγώνα των Μπουλς με τους Πέλικανς. Ο ηγέτης των... ταύρων στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε πέτυχε 20 πόντους με 5/5 τρίποντα, 2/3 δίποντα και 1/1 βολή με τους «πελεκάνους» να μην μπορούν σε κανένα σημείο να τον σταματήσουν.

LaVine cooks for 20 PTS in the 1Q

He’s 5/5 from 3PT pic.twitter.com/tFQl44S3LF

