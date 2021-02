ΝΒΑ: «Κανονικά σε όλα τα γήπεδα η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου» (pic)

Φέτος οι Ντάλας Μάβερικς έχουν σταματήσει την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου πριν από τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, ενώ η εξήγηση που έδωσαν από την ομάδα είναι ότι έχει σταματήσει επειδή αρκετά μέλη αισθάνονται πως ο ύμνος δεν τους εκπροσωπεί.

Τι απάντησε το ΝΒΑ; «Οι ομάδες του ΝΒΑ είναι στην διαδικασία υποδοχής και πάλι των φιλάθλων και πρέπει να γίνεται η ανάκρουση του Εθνικού ύμνου».

Full statement from the NBA on mandating all teams to play the national anthem: pic.twitter.com/VeCIxLCpew

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 10, 2021