Κιούμπαν: Η εξήγηση για την... κατάργηση του εθνικού ύμνου στα ματς των Μάβερικς (pic)

Η παρατήρηση της ιστοσελίδας Athletic προκάλεσε ένα τρόπον τινά... εθνικό ζήτημα. Ο ύμνος της αστερόεσσας δεν ακούγεται φέτος στα ματς των Ντάλας Μάβερικς. Και η εντολή ήρθε από τα πάνω κλιμάκια. Από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μαρκ Κιούμπαν!

Από το πρωί όλοι αναζητούν το γιατί. Η εξήγηση, σύμφωνα με το περιβάλλον του Κιούμπαν είναι απλή. Ο λόγος δεν είναι η απέχθεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή αρκετά μέλη των Μάβερικς αισθάνονται πως ο ύμνος δεν τους εκπροσωπεί. Και θέλουν μέσα από τη συζήτηση να βρουν έναν κοινό τρόπο εκπροσώπησης των Ηνωμένων Πολιτειών στις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας του Ντάλας.

Source close to Mark Cuban says decision to not play Anthem before Mavs games isn’t because they don’t love U.S., but because many feel anthem doesn’t represent them, and they want to continue discussion of how to represent people from all communities when honoring U.S. at game.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2021