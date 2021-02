Ιστορία έξω από την γραμμή του τριπόντου γράφτηκε σήμερα στο Σικάγο, Οι Μπουλς με τους εντυπωσιακούς τους ΛαΒίν και Ουάιτ επικράτησαν των Πέλικανς με 129-116. Και λέμε γράφτηκε ιστορία γιατί ο πρώτος πέτυχε 9 και ο δεύτερος 8 τρίποντα και έγινε το πρώτο δίδυμο στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει σε ένα παιχνίδι 8 και πλέον τρίποντα. Με τη νίκη αυτή οι Μπουλς έφτασαν στο 10-14, ενώ οι... πελεκάνοι έπεσαν στο 11-13. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο ΛαΒίν με 46 πόντους και 9/14 τρίποντα με τον Ουάιτ να τον ακολουθεί με 30 και 8/17 τρίποντα. Για τους ηττημένους ο Ουίλιαμσον είχε 29 και οι Ίνγκραμ, Μπολ από 21.

Zach LaVine and Coby White have each hit 8 threes so far tonight.

They are the first pair of teammates to ever hit 8+ threes each in the same game. pic.twitter.com/bWBWaNj9Kv

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 11, 2021