Άλεν: «ΛεΜπρόν-Σποέλστρα μου τηλεφωνούν και μου λένε "ευχαριστώ" για το τρίποντο που τους έσωσε» (vid)

Είναι ένα από τα σημαντικότερα τρίποντα στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ.

Στο Game 6 των τελικών του 2013 κόντρα στους Σπερς, ο Ρέι Άλεν έσταξε το τρίποντο το οποίο... έσωσε τους Χιτ (μετά από χαμένο τρίποντο του ΛεΜπρόν) και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο το Μαϊάμι πήρε το ματς και στη συνέχεια πήρε και το πρωτάθλημα. Αν ο Ρέι αστοχούσε, τότε ο τίτλος θα πήγαινε στο Σαν Αντόνιο.

Ο σπουδαίος σουτέρ που πλέον έχει αποσυρθεί μίλησε στο CBS Sports για τη στιγμή αυτή και αποκάλυψε πως μέχρι σήμερα οι ΛεΜπρόν και Σποέλστρα τον παίρνουν τηλέφωνο για να τον ευχαριστήσουν για εκείνο το σουτ που τους κράτησε... ζωντανούς και τους επέτρεψε λίγες μέρες μετά να πανηγυρίσουν τον τίτλο.

Ray Allen says LeBron and Coach Spo still call to thank him for hitting his iconic shot in Game 6 of the 2013 Finals

One of the greatest shots in NBA Finals history.

(via @CBSSports) pic.twitter.com/iofE8lpaK0

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2021