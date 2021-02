Όταν ο Ντέιμιαν Λίλαρντ βρεθεί στην μέρα του κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει και αυτό κατάλαβε για τα καλά η άμυνα των Μάτζικ, ειδικά στην τρίτη περίοδο. Διάστημα στο οποίο ο ηγέτης των Μπλέιζερς κατάφερε να πετύχει 18 πόντους, όντας ασταμάτητος.

18 points in the 3rd for @dame_lillard! #NBAAllStar pic.twitter.com/iEmj2uSLuo

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 10, 2021