Νάγκετς - Μπακς: Όμορφο fake ο Γιάννης και κάρφωμα με το ένα χέρι! (vid)

Ο σταρ των Μπακς έκανε το spin, «κορόιδεψε» με το fake τον Μίλσαπ και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει.

Δείτε την όμορφη φάση

Hit ’em with the fake. Hit ’em with the jam!! pic.twitter.com/GJeSKcJGmB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 9, 2021