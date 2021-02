ΝΒΑ: Παίκτες της εβδομάδας Αντετοκούνμπο και Φοξ (pic)

Παίκτης της εβδομάδας για την Ανατολή αναδείχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Οδήγησε τους Μπακς σε αήττητο ρεκόρ (4-0), ενώ σε αυτά τα παιχνίδια μέτρησε 24 πόντους, 10.3 ριμπάουντ, 6.3 ασίστ, 1.5 μπλοκ, ενώ σούταρε με 61%.

Στη Δύση τον αντίστοιχο τίτλο κατέκτησε ο Ντε' Άαρον Φοξ. Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς (επίσης είχαν ρεκόρ 4-0) είχε 31 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 8.8 ασίστ ανά παιχνίδι.

NBA Players of the Week for Week 7.

West: De'Aaron Fox (@SacramentoKings)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/rdexk3yao6

— NBA (@NBA) February 8, 2021