Ο Λάουρι Μάρκανεν τραυματίστηκε στο δεξί ώμο και αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Σικάγο Μπουλς για τις επόμενες δύο έως τέσσερις εβδομάδες. Τη φετινή σεζόν, ο Φινλανδός (ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με αρκετά μεταγραφικά σενάρια) έχει 19.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ σε 14 αγώνες.

Bulls‘ Lauri Markkanen will miss 2-to-4 weeks with a right shoulder sprain.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2021