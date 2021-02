Κλίπερς: Διαθέσιμοι για ανταλλαγή οι Μπέβερλι, Λου Ουίλιαμς

Οι Κλίπερς έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διατυμπανίσουν στο υπόλοιπο ΝΒΑ ότι θέλουν να προχωρήσουν τουλάχιστον σε μία ανταλλαγή. Έχουν κάνει γνωστό ότι οι Λου Ουίλιαμς και Πάτρικ Μπέβερλι είναι διαθέσιμοι. Η απόφαση πάρθηκε όχι μόνο επειδή οι δύο αθλητές είναι πλέον 34 και 32 ετών, αντίστοιχα, αλλά επειδή και οι αριθμοί τους γνωρίζουν πτώση. Και στόχος των Κλίπερς είναι να πλαισιώσουν τους Πολ και Λέοναρντ με παίκτες που θα μπορέσουν να δώσουν τη δυναμική διεκδίκησης ενός τίτλου.

