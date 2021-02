Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του δεξιού του χεριού, όπερ και σημαίνει ότι ενδέχεται να τεθεί νοκ άουτ έως και ενάμιση μήνα περίπου.

Ο Λάρι Νανς Τζούνιορ έχει κατά μέσο όρο 9,3 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 1,9 κλεψίματα ανά 33 λεπτά συμμετοχής. Να σημειωθεί ότι παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Κέβιν Λοβ.

Nance Jr., has averaged 9.3 points, 6.8 rebounds and 1.9 blocks in 33 minutes a game for Cavaliers this season. Nance Jr., recently missed time with a sprained right wrist, but the fractured finger is on his left. Cavs are still waiting for Kevin Love's return to lineup, too. https://t.co/SKQZKUV25S

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2021