ΛεΜπρόν: «Η καρδιά μου δεν αντέχει διπλή παράταση, ήθελα να πάω σπίτι και να πιώ κρασί» (vid)

Μετά την επικράτηση των Λέικερς επί των Πιστονς, με διπλή παράταση, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Άντονι Ντέιβις δέχτηκαν από κοινού τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μόνο που ο «Βασιλιάς» είχε τη μεγαλύτερη μερίδα. Μία απ' αυτές αφορούσε μία χειρονομία που έκανε, μετά από το τρίποντο που πέτυχε και έκρινε το ματς.

«Στα 36 μου, η καρδιά μου δεν αντέχει δύο παρατάσεις. Ήθελα να πάω στο σπίτι μου, να ανοίξω ένα μπουκάλι κρασί. Και οι δύο παρατάσεις με καθυστέρησαν», ήταν η απάντηση του Τζέιμς, ο οποίος αγωνίστηκε για 46:29 από τα 58 λεπτά του αγώνα!

"My heart isn't sustainable for two overtimes at this point in my career...I was ready to get home and get to a bottle of wine." @KingJames & @AntDavis23 discuss tonight's double overtime #LakeShow win with @LakersReporter. pic.twitter.com/46U5mbxRJ4

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 7, 2021