Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε εντοπίσει τα δύο πιτσιρίκια. Πήγε προς το μέρος του, έχοντας στα χέρια του τα υπογεγραμμένα παπούτσια που φόρεσε στη νίκη των Μπακς επί των Καβαλίερς. «Αδέρφια είστε», ρώτησε και συμβούλεψε τα παιδιά να «πάρουν από ένα παπούτσι ο καθένας». Μικρή σημασία είχε για τον Greek Freak πως τα ίδια τα παιδιά και ο μπαμπάς τους φορούσαν φανέλες των Καβαλίερς.

Bucks fans or Cavs fans. We do it for you. pic.twitter.com/YMEqcIjdcJ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2021