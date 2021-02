Τρομερό μπάχαλο στους Νετς: Έδιωξαν τον Ντουράντ στην τρίτη περίοδο λόγω κορονοϊού! (vid)

Ένα απίστευτο μπάχαλο είχαμε στο ΝΒΑ και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση των Νετς με τους Ράπτορς όσον αφορά τον Κέβιν Ντουράντ. Ο άσος των Νετς, δεν άρχισε την αναμέτρηση καθώς έπρεπε να επιβεβαιωθεί αν ήρθε σε επαφή με θετικό κρούσμα.

Τελικά κι αφού όπως φαίνεται δόθηκε το «ok» στην ομάδα του να τον χρησιμοποιήσει προς το τέλος της πρώτης περιόδου, ο Κέβιν Ντουράντ στην τρίτη περίοδο ενημερώθηκε πως πρέπει να φύγει από το γήπεδο λόγω του ιατρικού πρωτοκόλλου! Αυτό σημαίνει πως είτε η Λίγκα έκανε ένα μεγάλο λάθος, είτε οι Νετς τελικά δεν πήραν ποτέ έγκριση για να τον χρησιμοποιήσουν.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει αναφέρουν πως ο Ντουράντ τις τελευταίες 24 ώρες έχει υποβληθεί σε τρία τεστ που έχουν βγει αρνητικά.

Kevin Durant's reaction when told he has to leave the game due to health and safety protocols after being initially cleared by the NBA.pic.twitter.com/ay3uBs2wyE

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 6, 2021