Το αποτέλεσμα του φωτογράφου Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι εντυπωσιακό. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς, ο Giannis αποφάσισε να δανειστεί μία φωτογραφική μηχανή και να αλλάξει για λίγο επάγγελμα. Οι Μιλγουόκι Μπακς έβγαλαν στη δημοσιότητα το υλικό ο τράβηξε ο Γιάννης.

Με τον αδελφό του Θανάση Αντετοκούνμπο να έχει τη μερίδα του λέοντος στα... κλικ.

Here is a look at some of the pictures taken by Giannis Antetokounmpo during tonight's blowout win vs. Indiana. https://t.co/9SiwRonGaH pic.twitter.com/snrQRqX5nI

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) February 4, 2021