Με 25 και πλέον πόντους σε 17 συνεχόμενα ματς ο Μπίλ ξεπέρασε τον Τζόρνταν (vid&pic)

Οι Αμερικανοί είναι ό,τι καλύτερο στον τομέα των στατιστικών και φυσικά το NBA όχι απλά δεν είναι εξαίρεση, αλλά μας χαρίζει συνεχώς αριθμούς που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Όπως αυτό με τον Μπράντλεϊ Μπιλ. Ο ηγέτης των Ουίζαρντς έχει αγωνιστεί στα 17 από τα 18 ματς των «Μάγων» (δεν έπαιξε στο πρώτο) και σε όλα μετράει 25 και πλέον πόντους, ξεπερνώντας έτσι τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν.

Ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ, είχε την περίοδο 1988-89 16 συνεχόμενα παιχνίδια με πάνω από 25 πόντους και με την σημερινή του εμφάνιση ο Μπιλ κόντρα στους Χιτ (32 πόντους), τον ξεπέρασε. Συνολικά ο Μπιλ ανέβηκε στην 4η θέση της σχετικής λίστας, όπου εκεί φιγουράρει η μορφή του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που είχε σε 80 συνεχόμενα παιχνίδια (ουσιαστικά μια χρονιά ολόκληρη) πάνω από 25 πόντους. Πίσω του είναι ο Ρικ Μπάρι με 25 ματς, ο Έλτζιν Μπέιλορ τρίτος μα 22 και ο Μπράντλεϊ Μπιλ όπως αναφέραμε 4ος με 17, με τον Μάικλ Τζόρνταν να ακολουθεί με 16.

Bradley Beal has started the season with 17 straight games of 25+ PTS; most since MJ (16) in 1988-89.

1. Wilt Chamberlain - 80 (every game)

2. Rick Barry - 25

3. Elgin Baylor - 22

4. Bradley Beal - 17

5. Michael Jordan - 16

Beal had 32 PTS in Washington’s WIN over Miami! pic.twitter.com/EHiqrI4xUX

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) February 4, 2021